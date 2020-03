Wolven krijgen hoogste beschermingsgraad in Vlaanderen

De jagers vrezen dat door het tijdelijk jachtverbod in het leefgebied van de wolven de overlast door everzwijnen zal toenemen. Maar volgens Demir is het duidelijk dat de jagers het everzwijnenprobleem ook niet onder controle krijgen. Ze wil het nu over een andere boeg gooien."We moeten dat met een eigen team van de overheid proberen op te lossen."