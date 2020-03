Woonzorgcentrum in Zottegem gebruikt WhatsApp om bewoners in contact te houden met familie en vrienden 

“We waren overvallen door de maatregel om geen bezoek te ontvangen. Toch wilden we dat familie nog een boodschap kon nalaten voordat ze onze inwoners voor een lange tijd niet zullen zien.” Momenteel gaat het nog over berichtjes, foto’s en video’s via WhatsApp maar daar komt verandering in. “Vanaf volgende week kijken we ook voor live-gesprekken via Skype of andere toepassingen. We kunnen goede zorg voorzien voor onze bewoners, maar hun gemoed en gevoel is ook heel belangrijk."

Het woonzorgcentrum heeft één smartphone ter beschikking, maar heeft ook maar 35 inwoners. "Bij grotere woonzorgcentra moeten er dan wel meer smartphones voorzien worden", sluit Giel af.