Ziekenhuizen beperken bezoek aan patiënten door Coronavirus

In het Universitair Ziekenhuis van Brussel wordt het bezoek aan patiënten beperkt tot maximum twee personen per dag en dat voor maximum twee uur. Bij besmette coronapatiënten wordt bezoek helemaal afgeraden.

In het UZ Leuven mogen patiënten nog maar één bezoeker per dag ontvangen. Op afdelingen waar risicogroepen verblijven, is geen bezoek toegestaan. Patiënten die op raadpleging komen, mogen maar door één persoon vergezeld zijn, en die moet ouder zijn dan 18 jaar.

Vilvoorde gaat nog een stapje verder. Daar mogen patiënten van het Jan Portaelsziekenhuis geen bezoek meer ontvangen. "Op bepaalde afdelingen is een uitzondering toegestaan, zoals de partner van de moeder op de materniteit, de pediatrie en de palliatieve afdeling", zegt woordvoerder Helena Polfliet. "Gelukkig zijn er vandaag ook alternatieven. We zullen er alles aan doen opdat patiënten op een vlotte manier met hun geliefden in contact kunnen blijven", besluit ze.