5 jaar geleden: "Men vroeg een uitgesproken mening. Misschien zijn we daarin te ver gegaan"

Beiden wensten Joe Irvine wel nog veel succes in dit programma. Hij zou uiteindelijk in de 5e liveshow uitgeschakeld worden en zo de 8e plaats in deze editie van "The X Factor" wegkapen. In een interview met NZ Herald in maart 2016 noemde hij de kritiek van het duo "een traumatiserende ervaring": "Ja, ik was boos. Maar ik heb me ingehouden omdat ik wist dat er kinderen meekeken. Ik hoop dat beiden nooit nog zoiets stoms zullen doen." De nu 30-jarige Irvine treedt nog steeds op.

Kills en Moon zelf verdwenen terug in de anonimiteit. Al wist Kills, die haar naam nadien veranderde in Teddy Sinclair, wel nog een Grammy-nominatie in de wacht te slepen als co-schrijfster van een nummer van Rihanna. Met haar man vormde ze de groep Cruel Youth, weliswaar met weinig succes.