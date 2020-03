Huwelijk uitgesteld of met "minimumbezetting" door coronamaatregelen: "Jaar voorbereidingen valt in het water”

Agnes is heel aangedaan: “Mijn schoondochter was nog bezig de bedankingskaartjes in enveloppes te steken toen we het nieuws vernamen”, zegt ze bij Radio 2 Oost-Vlaanderen, “we stonden echt perplex.”

“De feestzaal heeft ons onmiddellijk gecontacteerd, eigenlijk moeten ze de deuren gesloten houden, maar ze wilden kijken wat mogelijk was.” Ook de pastoor wil de trouwerij niet afgelasten. “De stad Lokeren is in crisisberaad over alle te regelen zaken, ik weet niet hoe prioritair onze trouw is.” Het wordt dus nog afwachten wat er uit de bus komt.