Begrafenisondernemer: "Koffietafels kunnen niet doorgaan, geen pretje om nabestaanden te moeten teleurstellen"

Uitvaartzorg Jan Schillebeeckx heeft vestigingen in Oud-Turnhout, Ravels, Arendonk en Retie en is één van de grootste uitvaartbedrijven in de Kempen. Bij hen staan vandaag drie begrafenissen gepland. "De koffietafels zullen niet kunnen doorgaan", zegt Jan Schillebeeckx. "De burgemeester heeft me gezegd dat hij geen koffietafels toelaat op zijn grondgebied. Ik weet voorlopig nog niet wat er precies op me afkomt morgen (vrijdag), maar het is geen pretje om vlak voor de uitvaart nog van alles te moeten wijzigen en mensen te moeten teleurstellen. Een overlijden is al zo moeilijk, en dit komt er nog eens bij. We zijn een beetje crisismanagers en we gaan proberen alles in goede banen te leiden."