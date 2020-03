België was misschien niet klaar voor het coronavirus, het Belgische arbeidsrecht was dat gelukkig wel

Niet alleen de werkgever draagt echter een verantwoordelijkheid. De personeelsleden hebben die zelf ook. Zij moeten de instructies van de werkgever naleven en moeten in het algemeen zorg dragen voor hun eigen gezondheid en die van hun collega’s. Een personeelslid dat de gezondheidsvoorschriften van de werkgever naast zich neerlegt, of dat weet dat hij besmet is of symptomen vertoont en toch komt werken, gaat in de fout als hij de werkgever daarover niet informeert. Hij zal weliswaar in principe niet strafrechtelijk kunnen worden vervolgd. Een werknemer zou wel kunnen worden ontslagen om dringende reden en een ambtenaar zou tuchtrechtelijk kunnen worden ontslagen.

Bovendien loopt het personeelslid dat in de fout gaat, het risico om schadevergoedingen te moeten betalen. Een werknemer of ambtenaar die door zijn fout het virus verspreidt waardoor de volledige onderneming of openbare dienst wordt lamgelegd, veroorzaakt immers vergaande gevolgen voor zijn werkgever maar ook voor zijn collega’s en eventueel zelfs voor derden. Dit geldt niet louter op het vlak van hun gezondheid maar ook op economisch vlak.

Elk individu zal zijn verantwoordelijkheid dienen te nemen, en die is bovendien in het arbeidsrecht juridisch afdwingbaar.