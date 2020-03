Bezoekverbod in Imeldaziekenhuis Bonheiden om coronaverspreiding tegen te gaan

Er zijn wel enkele uitzonderingen. Zo zijn partners op de kraamafdeling toegestaan. Op de kinderafdeling mag er dan weer één ouder per patiënt op bezoek komen. Bij palliatieve patiënten is er ook bezoek mogelijk, maar wel in overleg met de verpleging. Wie een afspraak of opname heeft gepland in het ziekenhuis, is wel gewoon nog welkom.

“We doen er alles aan om er voor te zorgen dat het virus zich niet verder kan verspreiden. Alle contacten die niet noodzakelijk zijn, proberen we te vermijden”, zegt Kathleen Vermeulen van het Imeldaziekenhuis. “We weten dat dit een zware impact heeft op zowel de patiënten als bezoekers, maar het is belangrijk dat we die maatregelen nu nemen.”