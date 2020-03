Zoon Braziliaanse president ontkent dat zijn vader besmet is met coronavirus

Verwarrende berichtgeving over de Braziliaanse president Jair Bolsonaro. Eerder vanmiddag meldden verschillende bronnen dat hij besmet was geraakt, mogelijk door zijn perswoordvoerder Fabio Wajngarten, die eerder deze week positief testte voor het coronavirus. Vorig weekend waren Bolsonaro en Wajngarten nog in Mar-a-Lago, het buitenverblijf van de Amerikaanse president Donald Trump.