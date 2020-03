Burensolidariteit in tijden van corona via een briefje in de bus

"In Mechelen hadden we al een systeem uitgerold waarbij je je nieuwe buren kan leren kennen door een kaartje in hun brievenbus te steken. Nu, tijdens de coronagekte, zijn er nóg meer mensen die hulp kunnen gebruiken, alleen zijn of moeilijk buiten kunnen komen. De drempel is veel lager om hulp te vragen, als je het eerst zelf aanbiedt met een kaartje," aldus Salens. "In tijden van crisis moeten we kunnen terugvallen op onze buren en solidair zijn. Ik hoop dat veel mensen mijn voorbeeld volgen, zodat iedereen de juiste hulp krijgt als dat nodig is."

Het systeem werkt ook buiten Mechelen.