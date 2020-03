Burgemeester van Heers sluit horecazaken al om 3 uur vanmiddag: "In Heers zijn al veel inwoners besmet"

Gemeentebesturen nemen ondertussen nog meer maatregelen. Zo kan je in het gemeentehuis van Hamont-Achel alleen nog op afspraak terecht. In Nieuwerkerken worden de gemeente- en OCMW-raad deze maand geannuleerd. In Heusden-Zolder zal die achter gesloten deuren plaatsvinden. Andere gemeenten zullen wellicht gelijkaardige beslissingen nemen. De provincieraad van volgende woensdag zal niet plaatsvinden. Ook de deputatie heeft vergaderingen en evenementen uitgesteld of afgeblazen.