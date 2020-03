Vakantieparken Erperheide,  Vossemeren en Molenheide moeten helemaal dicht 

De federale crisiscel heeft beslist dat hotels mogen open blijven, maar restaurants en cafés moeten dicht. En ook zwembaden moeten sluiten. Dus zat Center Parcs zat in een twijfelachtige situatie. Maar de burgemeesters hebben beslist dat de parken helemaal dicht moeten. Die beslissing geldt ook voor de andere vestigingen van de groep in België.

Volgens Center Parcs woordvoerder Marthijn Tabak gaat de maatregel in vanaf 12 uur vanmiddag. De gasten die er nu zijn moeten hun koffers pakken en vertrekken. "Mensen die nu op weg zijn naar een Belgische Center Parcs of Sunparks vestiging vragen we om rechtsomkeer te maken. Center Parcs zal via mail of sms contact met hen opnemen, en vraagt om niet zelf te bellen, " zegt Tabak.

De Center Parcs vestigingen in Nederland, Duitsland en Frankrijk zijn momenteel wel nog open.