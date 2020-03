Burgerinitiatief De Pinte zoekt vrijwilligers om kwetsbare mensen aan eten en medicatie te helpen

Rudi zoekt vrijwilligers maar ook ideeën om alles beter te organiseren. "Hoe kunnen we deze mensen beter bereiken en bovenal: hoe kunnen zij ons bereiken? Vaak weten oudere mensen niet hoe ze met sociale media om moeten. En bovenal ook: hoe kunnen we dat veilig doen?" Rudi verwijst dan ook naar een initatief waarbij vrijwilligers affiches onder de voordeur schuiven zodat de inwoner daar zijn contactgegevens kan op zetten. "We willen vooral de oudere mensen niet besmetten. Op deze manier komen we niet rechtstreeks met hen in contact."