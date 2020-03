Acteur Robrecht Vanden Thoren uit Gent: "Beter nu extreme maatregelen zodat we geen mensen tijdens de voorstellingen ziek maken"

"Afgelopen woensdag speelde ik nog een voorlopig laatste keer. Toen kon dat nog omdat evenementen met minder dan 1000 mensen nog mochten plaatsvinden", legt Vanden Thoren uit. "Maar er hing wel een soort raar 'coronasfeertje'. 37 mensen van de 270 waren er niet. Dat valt mee, maar veel mensen vroegen zich af of ze daar wel moesten zijn. Maar toen was er nog veel onduidelijkheid vanuit de regering, nu is er wel duidelijkheid".