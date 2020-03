Mag ik gaan solliciteren? En kan ik uitstel krijgen om mijn huur te betalen? Het antwoord op uw vragen

Wandelen in de buitenlucht mag nog. Het is ook belangrijk om te zorgen dat je regelmatig even buitenkomt. Wandelen mag in je eentje en met de mensen waar je dagelijks mee samenwoont, meestal is dat je gezin. Er mag ook nog één andere persoon, van buiten het gezin, meewandelen. “Meer dan dat, is wat we noemen ‘samenscholing’ en dat is verboden. Maar mensen die onder hetzelfde dak leven, mogen samen op wandel gaan”, verduidelijkt minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD).

Met een groepje vrienden of vriendinnen een wandeling maken, is niet toegestaan.

Als je onderweg iemand tegenkomt, blijft het belangrijk om een afstand van minimaal 1,5 meter te behouden. Dat geldt ook wanneer je wil pauzeren op een bankje: je mag naast je gezin zitten, maar van iemand die je niet kent, moet je voldoende afstand bewaren.

Met iemand gaan vissen, is niet toegestaan. Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA): “Verplaatsingen voor het plezier of de uitoefening van een hobby zijn niet toegelaten”. Enkel een wandel-, fiets- of looptocht in openlucht mag nog. Ook gaan jagen, is dus verboden