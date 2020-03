"Eigenlijk ben ik niet meer dan een doodnormale vent met een bordje boven zijn hoofd"

De nu 24-jarige Phillips, die marketing studeerde aan de Midwestern State University in Wichita Falls, is afkomstig uit Hawley, in de Amerikaanse staat Texas, maar belandde uiteindelijk in New York ("Vergeleken met waar ik vroeger woonde, was New York een shock, maar ik heb er nu de tijd van mijn leven.") Daar begon dan ook het succesverhaal van "Dude with sign".

Seth Phillips: "Een vriend en collega startte met het idee van de borden, maar het stierf een vroege dood. Ik heb mijn schouders er dan ondergezet en voor ik het goed en wel besefte was het een gigantisch succes (Vooral de post "Seinfeld is way better than Friends" lokte wereldwijde aandacht, red). Het is vreemd te beseffen dat ik nu een Instagramaccount beheer die veel meer volgers heeft dan het dorp waarvan ik afkomstig ben. Om nog te zwijgen van het feit dat Rihanna tot die volgers behoort." (River Beats, januari 2020)