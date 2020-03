Politie gaat dit weekend extra controleren en enkele kleinere zones sluiten hun wijkkantoren

De politiezone Limburg Regio Hoofdstad (LRH) heeft dit weekend extra inspecteurs opgetrommeld. "Die moeten controleren of iedereen zich aan de opgelegde maatregelen houdt", legt woordvoerder Dorien Baens uit. "Naargelang het tijdstip van de dag gaat dat toch om 10 tot 20 extra inspecteurs. Want horecazaken moeten vandaag om middernacht sluiten, dat zullen ze in de gaten houden. En dit weekend zullen we ook extra patrouilleren in de buurt van warenhuizen."