Coronavirus laat zich voelen in de luchthaven van Oostende en in historische steden Brugge en Ieper

Het gaat vooral om vluchten naar Alicante. Ook alle vluchten naar Djerba en Enfidha in Tunesië worden geannuleerd, tot en met 7 mei. Andere vluchten gaan voorlopig door zoals gepland.

Het toerisme krijgt het zwaar te verduren. In Brugge en Ieper zitten de schepencolleges samen om te bekijken hoe ze de plaatselijke horeca kunnen steunen. In Ieper maakt de sector zich rond deze tijd normaal op voor een drukke lente, maar nu zien de hotels hun boekingen snel teruglopen. Het internationaal straattheaterfestival De Gevleugelde Stad is geschrapt en ook Gent-Wevelgem. Voor het eerst zou de koers gestart zijn in Ieper. De hele regio keek daarnaar uit, maar ook de wedstrijd start dus niet.