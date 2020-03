Halfvastenfoor in Gent start met afbraak: “Dit is een zwarte dag, zelfs tijdens de oorlog was er kermis”

Ook de foor uitstellen, is geen optie. De huidige maatregelen duren tot de start van de paasvakantie. “Maar dan worden de meesten van ons in Kortrijk verwacht”, gaat Guido verder. “Als die kermis doorgaat natuurlijk: ook dat is voorlopig koffiedik kijken. We zijn dan maar gestart met de afbraak hier in Gent. Dit is een zwarte dag: deze vrijdag de dertiende zal voor eeuwig in ons geheugen gegrift staan.”