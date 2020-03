Hamsterkoorts loopt uit de hand

In alle warenhuizen is een echte rush ontstaan, vooral op water, toiletpapier, pasta en andere droge voeding. Soms zijn er te weinig winkelkarren en aan de kassa's staan lange rijen. Mensen nemen ook grote hoeveelheden mee en het personeel kan niet volgen om de rekken te vullen. Onder meer in de Lidl in Paal-Beringen leidde dat tot trek- en duwwerk tussen de klanten. Daarop is de winkel een uur lang gesloten geweest om weer rust in de zaak te krijgen. Alle winkelketens en overkoepelende organisaties benadrukken dat hamsteren niet nodig is omdat de magazijnen propvol zitten.