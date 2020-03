Hele week geen groepstrainingen bij Racing Genk en STVV

Racing Genk heeft beslist dat het 9 dagen lang niet in groep zal trainen. De spelers worden op maandag, woensdag en vrijdag wel nog op op de club verwacht. Daar zullen er dan in kleine groepjes onderhoudstrainingen zijn. Ook individuele trainingssessies op de club of in de fitness zijn mogelijk. Elke speler krijgt ook een individueel trainingsprogramma mee naar huis.

Bij STVV is de ploeg vanochtend nog samengekomen. Iedereen blijft tot volgende week vrijdag thuis. In principe wordt er dan in kleine groepjes getraind. Ook bij STVV krijgt elke speler een individueel programma mee naar huis dat digitaal zal opgevolgd worden door de technische staf. De club raadt zijn buitenlandse spelers ook ten stelligste af om tijdens deze week de familie in het thuisland op te zoeken.