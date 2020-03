'Hiphoppende' Sarah Palin : "Dit is wat ons land momenteel nodig heeft"

Palin reageerde na haar optreden erg enthousiast. "Hebben jullie gehoord dat ik het had over de billen van mannen, en niet over die van vrouwen? Heerlijk dat ik met mannen mocht lachen. Ik waardeer het dus echt wel dat ik hieraan mocht deelnemen", aldus Palin.

"Ik heb gekozen voor de outfit van een beer, omdat men me zo al noemde toen ik opgroeide. Dat leidde uiteindelijk tot de gekende omschrijving van mij, 'mama bear'. Bovendien kan je beren in Alaska terugvinden. Je kan ze zelfs in mijn tuin zien."

"Dit is het zotste dat ik ooit in mijn leven gedaan heb. Zeker weten. Maar het draait allemaal rond plezier maken. Het brengt ons samen. Dit is goed. Dit is wat ons land momenteel nodig heeft", besloot de 56-jarige politica alvast.

Op sociale media lokte de deelname van Palin, terwijl president Trump vrijwel gelijktijdig maatregelen aankondigde om de verspreiding van het coronavirus in te dijken en nadat bekend geraakt was dat acteur Tom Hanks besmet was door het virus, tot onder meer volgende reacties: