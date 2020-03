Hoe gaan tandartsen om met corona?

"Ik maak me wel zorgen", vertelt Semiha Özdemir. Zij heeft al 15 jaar een tandartspraktijk in Gent. "Tot voor enkele dagen viel het nog wel mee, maar de laatste paar dagen zien we een explosie in het aantal mensen dat besmet is met corona". Niet iedereen die besmet is, vertoont ook symptomen, en de gewone mondmaskers die tandartsen gebruiken zijn niet geschikt tegen het coronavirus.