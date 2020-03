"Mama, waarom gaan de scholen dicht?" Tips over hoe je met kinderen over het coronavirus praat

Elk kind is anders. Stel vragen en laat je kind vooral zelf vertellen. Wat heeft hij of zij gezien, gehoord, gelezen? Wat denkt hij of zij, wat voelt hij of zij? Probeer vooral te achterhalen wat de gevoelens en de behoefte áchter de vraag is. Informatie? Geruststelling?

"Niet elk kind is even talig of verbaal genoeg om thuis te brengen wat er verteld wordt op school of wat ze oppikken in de media", zegt pedagoog Steven Gielis van Zitdatzo vzw, een organisatie die ouders bijstaat met tips rond opvoeden. "Kinderen kunnen bijvoorbeeld vragen: hoe kan je weten of je ziek bent. Probeer uit te zoeken wat erachter zit. Is het een behoefte aan informatie, geef die op kindermaat. Is het nood aan geruststelling? Wees dan aanwezig, relativeer, zonder te minimaliseren."

Om dat te weten te komen, kan je kijken naar de verbale en non-verbale signalen die je kind uitstuurt. Welke vragen kunnen er gewoon zijn, welke hebben nood aan uitleg en nuance? Maar ook: is het gedrag van je kind anders of klaagt hij of zij over hoofd- of buikpijn, typisch klachten die voortkomen uit stress of angst? Dan kan er wel wat meer spelen.