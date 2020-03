Horecazaken zoeken alternatieven: "We bekijken of we maaltijden aan huis kunnen leveren"

"Dit nieuws komt helemaal onverwacht", zegt Anamaria Befu van BBC in Hasselt. "We hebben net inkopen gedaan voor het weekend omdat het gisteren onze vrije dag was. We bekijken nu of het mogelijk is om met afhaalmaaltijden te werken. Maar dan moeten we ons eerst goed informeren en bekijken of mensen maaltijden mogen afhalen. Anders moet het via een afhaalsysteem als Deliveroo."