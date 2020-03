Horecazaken straks 3 weken dicht: Leuvense studenten vieren laatste feestje, medewerkers vrezen voor inkomen

Deze nacht was de Oude Markt in Leuven extra levendig. Studenten gingen nog een laatste avond genieten van het nachtleven, vóór de cafés drie weken moeten sluiten. Sommige studenten vonden het een normale uitgangsavond, anderen merkten toch een verschil. "We waren daarnet in een club en er was ontzettend veel volk, een laatste feestje", zegt een student. "We vrezen dat het nog een tijdje zal duren voor we hier terug op de Oude Markt zullen staan".