Humanitaire crisis aan de grenzen van de Europese Unie: breng de alleenstaande kinderen naar hier

Onder de 42 000 mensen die we vasthouden in Griekenland, tellen we ongeveer 5 500 kinderen zonder ouders. Zij vormen een groep van ultra kwetsbaren onder de slachtoffers van deze situatie. Terwijl de maanden en jaren in de hotspots verstrijken, proberen deze kinderen te overleven en groeien ze op zonder toegang tot de meest fundamentele zaken als degelijk onderdak, water, eten, medische zorg en onderwijs. Ze vallen ten prooi aan misbruik, worden verhandeld en velen verdwijnen volledig van de radar.

De tijd dringt bovendien. Gisteren meldde Artsen Zonder Grenzen Nederland dat de eerste inwoner van het eiland Lesbos besmet is met het corona-virus (covid- 19).Op dit moment bevinden zich op het eiland ruim 20.000 mensen in het overbevolkte kamp Moria. 40% van hen is kind. Iedereen leeft er ontzettend dicht op elkaar in krappe tenten. In sommige delen van het kamp is er slechts 1 kraan aanwezig voor elke 1 300 mensen. In zo’n omstandigheden is een nood -of behandelingsplan simpelweg onmogelijk. Er moet nu acuut geëvacueerd worden.

De Europese Commissie heeft vorige week een oproep gelanceerd om 1 500 kinderen, de meest kwetsbaren, weg te halen uit die verschrikkelijke omstandigheden en hen te verspreiden over verschillende Europese landen. Begin deze week engageerde Duitsland zich om kinderen op te nemen. Frankrijk, Finland, Portugal, Kroatië en Luxemburg verklaarden zich eveneens bereid kinderen op te nemen.