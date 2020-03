In Sint-Niklaas rijden de ijskarren vroeger uit door het coronavirus

Het weer is dan misschien niet ideaal, maar er zullen wel meer mensen thuis zijn door de coronacrisis. "Al die verplichte thuisblijvers hebben misschien wel zin in een ijsje of dessert, dus we hopen dat we daarmee in de komende weken een deel van onze mensen actief kunnen houden", zegt Jan Foubert.

Om de risico's zoveel mogelijk te beperken, heeft Jan al zijn karretjes uitgerust met een schermpje waardoor klanten kunnen betalen met Payconiq of met hun bankapp. Jan Foubert heeft in totaal 14 ijskarretjes, maar het coronavirus heeft hen in snelheid gepakt. "Een aantal karretjes is in onderhoud of wordt bestickerd en herspoten. We dachten nog enkele weken te hebben voordat het ijsseizoen begon, maar nu proberen we alles zo snel mogelijk klaar te krijgen".