Jinnih Beels (SP.A) onderwijsschepen in Antwerpen: "Ik begrijp dat bezorgde ouders hun kinderen thuis houden"

Nog volgens onderwijsschepen Beels komt er een callcenter voor bezorgde ouders. "Vanuit de Stad Antwerpen willen we ouders, leerlingen en scholen met vragen helpen. Onwetendheid creëert paniek. Het is onze rol als overheid om helder en duidelijk naar alle betrokkenen te communciceren. Het is nog te vroeg om te zeggen of dit een centraal nummer wordt of iets digitaal via Smartschool. Details zijn voor na ons overleg", besluit Beels op Radio 2 Antwerpen.