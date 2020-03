6 mooie momenten met Johny Voners uit ons VRT-archief: van "een dagschotel, Pascale" tot de maan in "Kulderzipken" 

Wijlen rasacteur Nand Buyl was de leermeester van Johny Voners. Voners kreeg les van Buyl op het conservatorium. Samen vertolkten ze een rol in het bekende jeugdfeuilleton "Axel Nort". Buyl was een held van Voners. Voners over zijn mentor in De Standaard: "Nand was een erg intuïtieve acteur. Hij was niet de man van de grote theorieën over acteren, hij deed het gewoon. Daar kon ik me wel in vinden."