Actrice en supermarktuitbaatster Kim Van Oncen roept op: "Kom niet hamsteren"

"Wij waren hierop voorzien en de stock zit nog goed vol. Er is dus geen reden om te hamsteren", zegt Kim. Ze hoopt dan ook dat mensen geen karren vol zullen meenemen naar huis. "Ik maak me ook zorgen over de gezondheid van mijn personeel. Als zij ziek worden rekenen we op begrip van de klant dat de rekken wat minder snel gevuld zullen worden", aldus van Oncen. "Ik rol alvast mijn mouwen op en we zullen overuren doen."