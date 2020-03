Kind en Gezin opent informatielijn en garandeert dienstverlening

Deskundigen zullen e-mails van burgers beantwoorden op corona@opgroeien.be. Ouders kunnen daar terecht voor dringend advies over kinderopvang en de dienstverlening. Alle consultatiebureaus blijven open. Sommige ouders vragen zich af of ze met jonge kinderen moeten binnen blijven. Dat is niet het geval. Een wandeling omhelst geen gevaar, ook niet voor jonge kinderen.

Ouders wordt wel met aandrang gevraagd om tijdig de nodige vaccinaties voor hun kinderen te laten uitvoeren. Bovendien wordt afgeraden om naar de huisarts te gaan voor inentingen, omdat een kind daar in de wachtzaal meer besmettingsgevaar loopt.

De organisatie wil huisbezoeken blijven afleggen. Zo staan er maandelijks gemiddeld meer dan vijfduizend gepland. Kinderdagverblijven worden geïnformeerd over gangbare richtlijnen. Zo is het aangeraden om kinderen met symptomen zoals een loopneus niet op te vangen in de buurt van andere kinderen.

Kind en Gezin benadrukt dat zieke kinderen of kinderen met symptomen niet in de opvang of in een consultatiebureau thuishoren.