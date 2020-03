Kraampjes rond basiliek Scherpenheuvel blijven dicht: "We konden niet anders"

Normaal gezien zouden de kraampjes nu zondag 15 maart openen voor de start van het toeristisch seizoen, maar de burgemeester heeft beslist dat de acht kramen nog een tijd langer gesloten blijven. "De volksgezondheid gaat voor, daar moeten we niet aan twijfelen", zegt burgmeester Claes. "We zijn in een nieuwe fase aangekomen van een crisis die we samen moeten aanpakken. Gezondheid gaat voor op economie, dat is een keuze die we moeten maken als we verder willen. "

Ook de wekelijkse markt op zaterdag gaat niet door. "Het heeft geen zin om markt te houden als alleen de voedingskramen zouden mogen open zijn op zaterdag", zegt Manu Claes. "Er zouden dan maar 17 kramen op 100 open zijn, dan heb je eigenlijk geen markt meer."