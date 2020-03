Mentaal gezond blijven in tijden van corona? "Ga voldoende naar buiten en blijf actief"

"Het is niet de bedoeling om alles stil te leggen", beaamt viroloog Steven Callens. "Maar bij een groot familiefeest gebruiken we best ons gezond verstand en stellen we dit uit tot we een barbecue in de zomer kunnen houden."

Intussen moeten we vermijden dat mensen geïsoleerd raken. "Ik denk dat we de eenzamen niet mogen vergeten. Er zijn heel wat mensen die onze steun nodig hebben."

Ook Callens vindt naar buiten gaan een goed idee. "Ik hoop op zeer goed weer de komende weken, zodat iedereen naar buiten kan om te wandelen in de parken of wat te ravotten in de tuin. Dat zou ideaal zijn."