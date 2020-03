"Lijkkist best via Skype kiezen": uitvaartsector neemt coronamaatregelen

Funebra benadrukt dat bloemenwinkels, showrooms en ontmoetingsplaatsen volgens de instructies van de regering tijdens het weekend moeten sluiten. Ze dienen ook regelmatig te worden ontsmet tijdens de week.

Wat het maken van afspraken voor uitvaarten betreft, wordt aanbevolen om zoveel mogelijk informatie op te vragen en zaken te regelen via de telefoon. Alleen voor de keuze van de kist zou er eventueel nog een afspraak moeten worden gemaakt, tenzij het via Skype kan geregeld worden.

Het aantal mensen dat ter plaatse komt om de uitvaart te regelen dient zo beperkt mogelijk te zijn. In het uitvaartcentrum kan de familie beter in een grote ruimte ontvangen worden dan in een klein kantoor. "Denk eraan om zeker 1 meter afstand te houden", is ook hier het motto. Lokalen en materiaal moeten grondig worden schoongemaakt (met dettol, bleekwater of een ander product) voor en na de afspraak.

De bezoeken aan het uitvaartcentrum dienen te worden beperkt tot de naaste familie en beste vrienden en dienen van korte duur te zijn (men kan een uur per dag aanraden). Bezoekers houden hun bezoek best zo kort mogelijk en er wordt aangeraden dat de mensen hun medeleven aan de telefoon of online betuigen. Omhelzingen en handdrukken worden vervangen door een hand op het hart en/of een knikje. Stoelen best op 1 meter afstand van elkaar.