Liveblog: Cafés en restaurants nu officieel gesloten, Donald Trump kondigt noodtoestand af in VS

De impact van het reisverbod dat de Amerikaanse president Donald Trump aankondigde en dat vanaf morgen geldt, laat zich nu duidelijk voelen op Brussels Airport. Met de aankondiging van Delta Air Lines dat het voor minstens dertig dagen alle vluchten naar het Europese vasteland stopzet, is bijna de helft geannuleerd van de 44 vluchten die elke week vanop de luchthaven opstijgen richting de Verenigde Staten.

De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Delta vliegt normaal vanop Brussels Airport dagelijks naar New York en vijf keer per week naar Atlanta, aldus de luchthaven. Ook Brussels Airlines kondigde al maatregelen aan. De maatschappij schrapt vanaf zaterdag haar dagelijkse vlucht van en naar New York. De vier vluchten per week naar Washington blijven behouden.

De derde maatschappij die tussen Zaventem en de VS vliegt, het Amerikaanse United Airlines, liet eerder weten de dagelijkse verbindingen tussen Brussel en New York, Chicago en Washington vooralsnog te behouden. Tot 20 maart verandert er niets aan de verbindingen met Europa, zo deelde de maatschappij donderdag mee. Ook nadien verwacht ze te blijven vliegen op onder meer Brussels Airport, maar het is nog niet duidelijk aan welke frequentie dat zal zijn.

Het volledige vluchtschema van de luchthaven van Zaventem blijft verstoord ten gevolge van het coronavirus. Net als gisteren was vandaag ongeveer een vijfde van de vluchten geschrapt, aldus woordvoerster Ihsane Chioua Lekhli. Dat was iets minder dan dinsdag en woensdag, toen ongeveer een kwart van de vluchten geannuleerd was. Van en naar Italië, het land dat in Europa het zwaarst getroffen is door het coronavirus, is zowat 70 procent geannuleerd.