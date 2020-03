OVERZICHT: Zo wil de Vlaamse regering de nieuwe coronamaatregelen in goede banen leiden 

De Vlaamse regering maakt tot 150 miljoen euro vrij aan nieuwe maatregelen om de impact van de coronacrisis te beperken. Bedrijven kunnen rekenen op een "hinderpremie" tot 4.000 euro, en de onroerende voorheffing voor ondernemingen zal pas in september worden opgevraagd, in plaats van in mei. Voor het onderwijs rekent minister Weyts mogelijk op de VRT om de komende drie weken lessen aan te bieden. We zetten alle extra Vlaamse maatregelen op een rij.