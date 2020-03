Mama uit Kortenberg wil kinderen uit de buurt opvangen nu de scholen dichtgaan  

Sandra uit Kortenberg is mama van een dochtertje, en ze wil ouders uit de nood helpen die de komende weken geen opvang hebben. "Ik ga in Kortenberg kinderen opvangen van ouders die écht geen oplossing hebben. Ik ben zelf thuis en ik wil zoveel mogelijk mensen helpen. Als goeie burger moeten we nu de handen in mekaar slaan om de epidemie te stoppen. Ik ben een creatieve mama, dus ik ga knutselen en bakken met de kinderen."