Wikileaks-klokkenluider Chelsea Manning vrijgelaten in de VS

De Amerikaanse Chelsea Manning, oud-legeranalist binnen het Amerikaanse leger, is vrijgelaten uit de gevangenis. Dat heeft een rechter in Virginia beslist. "Haar getuigenis is niet langer nodig", luidt het bevel. Manning zat in de gevangenis omdat ze weigerde te getuigen tegen Julian Assange, oprichter van de klokkenluiderssite Wikileaks. Het bevel tot vrijlating komt een dag nadat Manning volgens haar advocaten zelfmoord had proberen te plegen in de gevangenis.