"2.000 euro voor asielzoekers die vrijwillig terugkeren", Europese Commissie wil druk in Griekse kampen verlichten

"We hebben besloten om een programma op te starten waarbij we asielzoekers onder begeleiding terug naar hun land van herkomst sturen. Als ze zich daarvoor openstellen, krijgen ze een vergoeding van 2.000 euro om zich opnieuw te integreren", zei commissaris Ylva Johansson over de beslissing. Het programma loopt gedurende één maand. De maatregel moet ervoor zorgen dat de druk in de kampen afneemt.