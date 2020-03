Antwerpse hotels denken na over tijdelijke sluiting: "Dit is een zware financiële opdoffer"

Volgens Boehlen zijn de richtlijnen voor de hotelsector niet duidelijk. "We weten wel dat de restaurants in onze hotels moeten sluiten, maar of we nog roomservice of een ontbijtbuffet kunnen aanbieden, moeten we nog bespreken."

Dat hotels nu overwegen om te sluiten is volgens Boehlen ongezien. "Laat ons hopen dat dit niet te lang gaat duren. Dit is voor velen een zware financiële opdoffer, vooral voor nieuwe hotels of hotels die het al moeilijk hadden. Zij zullen mogelijk in de problemen komen."