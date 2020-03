Geen studentenjob meer nu de horecazaken sluiten? Dit zijn 9 dingen die je wél kan doen.

1. De vraag naar kinderopvang zal de komende weken heel groot zijn. Je kan jezelf aanbieden als babysit. Vraag aan je buren of ze een oppas nodig hebben, bekijk de vraag in Facebookgroepen van je gemeente of lanceer daar zelf een oproep. Ook bij de Gezinsbond kan je je inschrijven als babysit.

2. Aangezien de scholen alle lessen schrappen, kan je ook vragen of kinderen (online) huiswerkhulp nodig hebben. Thuis bijles geven kan ook.

3. Bij mensen thuis kan je nog helpen in het huishouden, door te poetsen bijvoorbeeld.

4. De komende weken wordt het weer wat beter, dus je kan ook helpen bij het onderhouden van de tuin.