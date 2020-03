Online vergaderen en onderwijzen van thuis: hoe doe je dat het best?

Er zijn heel wat oplossingen op de markt voor online vergaderingen en onderwijs. De juiste keuze maken hangt af van verschillende factoren, zoals het aantal deelnemers of het al dan niet delen van computerschermen.

We kennen allemaal Skype en Messenger, maar die zijn vaak te beperkt voor professionele doeleinden. Technologiebedrijven zoals Google en Microsoft bieden hun professionele vergadertools trouwens tijdelijk gratis aan, en ook Smartschool lanceert een nieuw online onderwijsplatform met Smartschool Live.

Enkele aanbevelingen van onze experts. Google Hangouts Meet is vooral handig voor bedrijven die al met Google producten werken. Normaal kan je tot 250 deelnemers toevoegen aan een vergadering. Microsoft Teams is vergelijkbaar met Slack en maakt naast videogesprekken ook chats en bestanden delen mogelijk. De toepassing zag in China alleen al het aantal gebruikers vervijfvoudigen. Dat geldt ook voor WebEx van Cisco.

Zoom staat op zichzelf en is bijzonder populair in de academische wereld. De tool is ook ideaal om grotere groepen te bereiken met virtuele klassen (tot 10.000 mensen). De gratis account beperkt vergadersessies weliswaar tot 45 minuten, maar door de coronacrisis wordt de tool voor onderwijsdoeleinden gratis ter beschikking gesteld. Deelnemers krijgen een URL link voor de virtuele vergaderruimte. Je kan je computerscherm ook delen met andere deelnemers, wat nuttig is voor een presentatie, een workshop of bij e-learning.

Ook Discord en Whereby zijn zeer gebruiksvriendelijk. De eerste tool is vooral hot in de gaming wereld, en kan gebruikt worden tot 50 deelnemers. De tweede tool is gratis tot 4 personen en door de peer-to-peer technologie heel stabiel. Je hoeft geen bestand te downloaden maar met een URL zit je meteen in de juiste vergaderruimte.

Je kan tot slot ook creatievere oplossingen zoeken voor online meetings. VRT Innovatie zal bijvoorbeeld een dagelijkse sessie organiseren in Fortnite, de populaire computergame. Waarom dit niet laten uitgroeien tot een virtuele afterwork party?