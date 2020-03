"Verspreid solidariteit, geen virus": oproep om buren en zwakkeren te helpen 

"Hoe kunnen we elkaar helpen? Kunnen we boodschappen doen voor mensen met een hoger risico?" Het zijn enkele vragen die na de aangekondigde maatregelen op sociale media verschijnen. De roep om solidair te zijn, is groot en dat merkt ook het Regionaal Instituut voor Samenlevingsopbouw Vlaams-Brabant, dat de campagne "Verspreid solidariteit, geen virus", lanceerde. "Wij willen ouderen die alleen thuiszitten helpen", vertelt verantwoordelijke Peter Terryn.