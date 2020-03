Rita Jaenen (79): “Verscheurende keuze: dochter met beperking 3 weken niet zien of in huis halen"

Uiteindelijk koos Rita ervoor om haar dochter in Ter Heide te laten. “Je moet nu je gezond verstand gebruiken. Dit is een moeilijk maar wijs besluit”, vindt Rita. “Maar het is voor iedereen in deze situatie een zure appel. Bij Barbara hebben we nog het ‘voordeel’ dat ze zodanig mentaal gehandicapt is dat ze het allemaal niet echt beseft. Ze zit niet echt te wachten op naar huis gaan. Wanneer ze thuis is voelt ze dat wel, maar voor haar is het gemakkelijker. Andere bewoners van Ter Heide kennen de situatie zeer goed en beseffen dat er drie weken lang niemand op bezoek komt.”