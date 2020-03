Klasgenootjes van zieke Axl (8) houden mini-pyjamafeestje via raam

Omdat Axl geen contact mag hebben met andere kinderen, zagen ze elkaar via het raam in de tuin. De kinderen waren enthousiast, want het was lang geleden dat ze hem nog eens gezien hadden. “Axl is mijn beste vriend. Toen ik hoorde dat hij kanker had, was ik heel verdrietig. Via Bednet kunnen we hem toch nog zien en dat vind ik leuk”, zegt een vriend. “In de klas kan hij ons via de computer zien. Zo kan hij ook een beetje afkijken, maar ik denk niet dat hij dat doet”, lacht iemand anders.