Limburgse voorzitter Horeca Vlaanderen "Draconische gevolgen"

Om het coronavirus tegen te houden, moeten restaurants, discotheken en cafés vanaf middernacht dicht. En dat tot aan de paasvakantie. Filip Vanheusden is voorzitter van Horeca Vlaanderen, maar baat ook het Borrelhuis en de Kwizien in Hasselt uit en het Thor park in Genk. De gevolgen zijn volgens hem heel groot voor de horecasector.