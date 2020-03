Rode Kruis: "Blijf bloed geven om tekort te vermijden"

Het was gisteren opvallend rustig in de donorcentra van het Rode Kruis. 1 op de 5 donoren die normaal bloed kwamen geven, bleven thuis. Dat zijn 500 bloedgevers minder dan gepland. Wellicht wilden ze contact met andere mensen vermijden om het coronavirus niet verder te verspreiden.

Woordvoerder Ine Tassignon van het Rode Kruis: "Onze donorcentra en mobiele bloedinzamelingen zijn heel veilige plaatsen voor donoren. Wij kunnen daar een gecontroleerde setting van maken, waar we de hand- en hoesthygiëne kunnen waarborgen. Ook de afstandsmaatregel van 1 meter tussen verschillende mensen wordt strikt nageleefd. Na elk contact met een donor ontsmetten onze medewerkers hun handen. Het coronavirus kan ook niét doorgegeven worden via het bloed."

CEO Philippe Vandekerckhove van het Rode Kruis waarschuwt: “De communicatie van de regering over het sluiten van nagenoeg alle openbare aangelegenheden kan de indruk wekken dat er ook geen bloedinzamelingen meer plaatsvinden. Het tegendeel is waar: we moeten onze donoren nú mobiliseren om bloed te blijven geven. De gevolgen – een land dat zonder bloed dreigt te vallen – kunnen desastreus zijn. Ziekenhuizen draaien op volle toeren om de coronacrisis het hoofd te bieden en een tekort aan bloedproducten is het laatste waar zij zich nu zorgen over zouden mogen maken.”