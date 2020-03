Royals (en corona): een "vervloekt" verjaardagsfeest, creatieve "handjes thuis" en andere aanpak voor groepsfoto's 

Op de laatste dag was er de traditionele babbel met de pers. Uiteraard kwam corona ter sprake. "Raar", bestempelde Máxima de situatie omdat ze zoveel kilometers weg zijn van hun dochters, familie en vrienden. "We volgen de maatregelen zelf op: we wassen zo vaak mogelijk onze handen en proberen niet aan ons gezicht te komen."



Willem-Alexander had alle lof voor het medische personeel in Nederland. "We weten dat ze hard bezig zijn zich voor te bereiden. Zij zullen de komende weken en maanden de voorste linie vormen tegen dit verschrikkelijke virus. We steken hen graag een hart onder de riem."



Bekijk hieronder de video: