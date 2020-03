Rusthuisbewoonster in quarantaine wordt 90 en familie viert haar met een spandoek

Geen tafel vol familie voor Eugénie Smeekers uit Lommel die vandaag 90 werd. Ze zit namelijk samen met haar man in quarantaine in woonzorgcentrum Ploegdries in Lommel waar ze verblijft. Maar haar familie was haar vandaag niet vergeten. Ze maakten een spandoek en toonden dat voor het raam van het woonzorgcentrum.